'Musica in reparto' al Policlinico di Pavia

Coinvolgere pazienti e personale sanitario, attraverso momenti di intrattenimento musicale organizzati nel Policlinico di Pavia, e realizzare un modello replicabile a livello europeo. E l'obiettivo di "Musica in reparto. Armonie per lo spirito", un progetto delle associazioni "Amici del San Matteo" e "GhislieriMusica".

"Accoglienza è la parola chiave che sta alla base dell'attività della nostra associazione - spiega Renata Crotti, presidente degli 'Amici del San Matteo' -. Un'accoglienza a tutto campo, che quindi si rivolge all'intera comunità ospedaliera, pazienti e operatori sanitari. Con 'GhislieriMusica' abbiamo potuto combinare competenze diverse per mettere al centro le esigenze e i bisogni di chi si trova in reparto. 'GhislieriMusica' ci ha anche donato numerosi CD che come associazione possiamo utilizzare per raccogliere fondi, a conferma dell'attenzione e della condivisione di valori che ci unisce sulla base di questo progetto di alta valenza sociale".

"GhislieriMusica" e "Amici del San Matteo" hanno già realizzato quattro eventi sperimentali nei mesi scorsi all'interno dei reparti di Dialisi, Oncoematologia pediatrica, Oncologia e Medicina generale.

"Particolarmente emozionante il concerto offerto nel reparto Dialisi - ricorda Giovanni Barosi degli 'Amici del San Matteo' -. Qui l'ingresso delle musiciste con i loro strumenti antichi di particolare bellezza ha da subito cambiato l'atmosfera. La cura comprende la terapia, ovviamente, ma è fatta anche di relazione e di ambiente. E la presenza dell'ensemble ha trasformato l'ambiente".

Il progetto è pluriennale ma il traguardo finale è chiaro: "Al termine avremo un protocollo nato qui a Pavia, ma replicabile in tutta Europa", conferma Giulio Prandi, direttore artistico di "GhislieriMusica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA