Intesa premiata migliore banca investimento per l'Italia

Intesa Sanpaolo è stata premiata come migliore Banca di investimento per l'Italia secondo Global Finance, prestigiosa testata finanziaria statunitense, che ha assegnato alla Banca - attraverso la divisione Imi corporate & investment banking, guidata da Mauro Micillo - il premio di Best investment bank 2025 per l'Italia.

La divisione Imi Cib si conferma, così, migliore banca di investimento per il quinto anno consecutivo. A questo riconoscimento si aggiunge il premio come Best Investment Bank for Infrastructure Finance in Western Europe.

Il premio conferma l'impegno della banca, guidata dal ceo Carlo Messina, attraverso la divisione Imi Cib al "servizio di aziende, istituzioni finanziarie ed enti pubblici, in ambito nazionale e internazionale, grazie a una storica presenza sui mercati finanziari e un'offerta estesa e innovativa di attività quali Commercial, Transaction e Investment Banking, Finanza Strutturata e Capital Markets", spiega una nota.

"Essere premiati per il quinto anno consecutivo da Global Finance come migliore banca di investimento in Italia è un'ulteriore conferma della qualità del servizio che quotidianamente offriamo alla nostra clientela e dell'eccellenza delle nostre persone", afferma Mauro Micillo, chief della divisione Imi corporate & investment banking di Intesa Sanpaolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA