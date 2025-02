Inter, Thuram e Arnautovic ancora a parte

In casa Inter si allenano ancora a parte Marcus Thuram e Marko Arnautovic verso il big match di domenica sera contro la Juventus. I due attaccanti nerazzurri, usciti malconci dalla sfida contro la Fiorentina di lunedì sera (contusione alla caviglia sinistra per il francese e un affaticamento muscolare per l'austriaco), hanno proseguito il lavoro personalizzato con l'obiettivo di recuperarli per la gara in casa dei bianconeri di domenica sera. Per il resto, tutti disponibili per Inzaghi, con l'infermeria svuotata negli ultimi giorni con il ritorno anche di Joaquin Correa in gruppo.



