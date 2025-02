Cinque bambini provenienti da Gaza saranno curati in Lombardia

Cinque bambini provenienti dalle zone di guerra a Gaza, accompagnati da genitori e fratellini, saranno curati negli ospedali della Lombardia. I minori, che atterreranno nella tarda serata all'aeroporto di Linate dopo uno scalo in quello di Ciampino, rimarranno ricoverati ed ospitati in strutture del Sistema sanitario regionale sino a quando saranno in condizione di tornare a casa grazie a un'operazione di solidarietà e coordinamento tra il sistema sanitario regionale, il ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento nazionale di Protezione Civile e l'Organizzazione mondiale della sanità.

"Regione Lombardia - ha affermato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - ha subito dato ogni tipo di disponibilità per accogliere e curare questi bambini colpiti dalla tragedia della guerra e dalla difficoltà della malattia. Come affermato dal presidente Mattarella, l'Italia è un Paese accogliente e aperto e qui nessuno è straniero. La salvaguardia della salute di ogni persona è il principio che ci guida sempre, non solo per casi particolari come questi ma anche nella gestione quotidiana dell'assistenza sanitaria".

I bambini saranno curati al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, all'Ospedale Niguarda di Milano, agli Spedali Civili di Brescia, al San Gerardo di Monza e all'Istituto nazionale dei tumori di Milano.



