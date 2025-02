Ai saloni accessori 2800 marchi per anticipare trend moda

Anticipando la Milano Fashion Week che dal 25 febbraio al 3 marzo presenterà le collezioni donna per l'autunno/inverno 2025/26, in passerella arrivano gli accessori, dettagli indispensabili per impreziosire ogni tendenza. Un settore che ha chiuso il 2024 con 30 miliardi di fatturato, un export da 25 miliardi, quasi 10.000 aziende per un totale di circa 140.000 addetti.

Il comparto si ritroverà dal 22 febbraio a FieraMilano (Rho) con i 5 saloni, presentati nella sede di Confindustria Accessori Moda, Milano Fashion&Jewels, Micam Milano, Mipel, TheOne Milano e Lineapelle. Complessivamente 2.858 marchi, di cui il 46% proveniente da 51 Paesi diversi.

Dalle calzature ai gioielli le manifestazioni offriranno l'opportunità di un confronto tra i vari operatori e un supporto per gli imprenditori in un momento, è stato sottolineato, di grandi problemi come le questioni geopolitiche e gli aumenti dei costi dell'energia. In particolare il calendario si apre con Milano Fashion&Jewels il 22 febbraio fino al 25, dal 23 al 25 si aggiungeranno Micam Milano, Mipel e TheOne Milano, per finire con Lineapelle, dal 25 al 27 febbraio



