A Milano solo un quinto di matrimoni religiosi, -77% in 20 anni

A Milano nel 2024 sono stati celebrati 2487 matrimoni, di cui 450 religiosi (ovvero il 18%) e 2018 civili. Lo scorso anno sono state invece 178 le unioni civili, 127 che riguardano coppie di uomini e 51 di donne. Sono i dati diffusi dal Comune di Milano in occasione della presentazione del primo corso prematrimoniale laico, per matrimoni e unioni civili organizzato in collaborazione con l'Ordine degli avvocati di Milano.

I matrimoni in generale e soprattutto quelli religiosi nella città di Milano si sono più che dimezzati nell'arco di 20 anni, nel 2003 su 4264 matrimoni religiosi erano 2098 e quelli civili 2162, se si guardano i dati del 2023 su 2765 matrimoni quelli religiosi sono 478 e quelli civili 227. "A Milano - spiega l'assessora ai Servizi civici del Comune Gaia Romani - i numeri ci dicono che il calo dei matrimoni registrato in vent'anni, -35%, è guidato dalle celebrazioni di tipi religioso, -77%, e non da quelle civili cresciute invece del 5%".

Anche il numero di divorzi però risulta piuttosto alto se, come spiegato dall'Ordine degli avvocati di Milano, una coppia su due divorzia. In città i divorzi sono stato nel 2019 2.229, nel 2022 1.638, nel 2023 1.673. Le separazioni nel 2019 invece sono state 1.758, nel 2022 1.397 e nel 2023 1.166.



