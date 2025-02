A Milano da inizio anno 19 multe per il divieto di fumo

A Milano sono 19 le multe per il mancato rispetto del divieto di fumo all'aperto che sono state fatte dalla Polizia locale dall'inizio dell'anno al 3 febbraio.

Dal primo gennaio infatti in città è scattato il divieto di fumare per strada, mentre era già vietato fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi e aree giochi, nei cimiteri e negli impianti sportivi. Dodici sanzioni sono state staccate dai vigili per il mancato rispetto della distanza di dieci metri dalle altre persone, 4 multe riguardano il mancato rispetto del divieto nelle aree giochi, 3 per avere fumato alle fermate dei mezzi pubblici.

"Diciannove multe sono sconfortanti, le eteree dichiarazioni del sindaco ancora di più - ha commentato il consigliere comunale dei Verdi Carlo Monguzzi che ha diffuso i dati delle sanzioni -. È da irresponsabili perché il fumo fa malissimo alle persone, ma anche all'ambiente perché contribuisce a formare il pm10".

"È da irresponsabili perché non si può disattendere un regolamento e fare sempre e solo propaganda senza azioni concrete - conclude -.Chiedo invece che il sacrosanto e giusto regolamento venga fatto rispettare, e che il Comune faccia una seria campagna di informazione soprattutto con incontri con i cittadini, nelle zone, nelle palestre, nei centri di aggregazione e nelle parrocchie".

"E' proprio il caso di dire che questa ordinanza sul fumo, è andata 'in fumo'" ironizza il deputato FdI Riccardo De Corato che parla di "fallimento". "Fare delle ordinanze, come lo dice la stessa parola, significa ordinare in questo caso a qualcuno di verificare e controllarne il rispetto delle stesse regole imposte. Di tutto ciò - aggiunge - Sala non è stato mai capace" come dimostrano "l'assenza di vigili di quartiere per le strade cittadine e la mancanza di una continuità di posti di blocco della Polizia locale in tutti i quartieri di Milano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA