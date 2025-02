A Milano allerta meteo per vento forte a San Valentino

A Milano si prepara un San Valentino ventoso. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per vento forte in città, a partire dalle ore 6 di domani, che proseguirà per tutta la giornata.

Dal Comune raccomandano di non fermarsi sotto alberi e viali alberati, e anche vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende. Altra raccomandazione è quella di mettere in sicurezza vasi e oggetti sui balconi e i terrazzi che potrebbero essere spostati dal vento.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per il monitoraggio della situazione e per coordinare gli eventuali interventi in città.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA