Weekend a teatro con Binasco, Briguglia e Santospago

(di Daniela Giammusso) Dai Sei personaggi secondo Valerio Binasco al "duello" tra Lino Guanciale e Francesco Montanari, fino al ritorno di Ale e Franz e Paolo Briguglia a tu per tu con Dino Buzzati. Sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo weekend.

TORINO - Dopo il successo de Il piacere dell'onestà, Valerio Binasco torna ad affrontare, da regista e interprete, uno dei capolavori di Luigi Pirandello, Sei personaggi in cerca d'autore, il testo che meglio ha saputo contrapporre le contraddizioni della scena e del teatro: l'incontro-scontro tra parole e regia, interpretazione e vita reale. In cartellone al Carignano, la sua versione si concentra non tanto sulla ricerca di un autore da parte dei sei personaggi dimenticati, quanto sul loro bisogno di ritrovare il pathos necessario a sostenere le proprie colpe. È questo travaglio che fa loro mendicare l'attenzione dell'autore. Con, tra gli altri, Sara Bertelà, Valerio Binasco, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Jurij Ferrini. Fino al 23 febbraio.

TORINO - Una stanza spoglia in un capannone abbandonato. Alla scrivania, Paolo Veres, proprietario della più importante azienda di armi d'Europa, uomo schivo e riservato. Davanti a lui, un giovane giornalista di una testata locale, scelto per intervistarlo. Lino Guanciale e Francesco Montanari sono alle Fonderie Limone Moncalieri con L'uomo più crudele del mondo, scritto e diretto da Davide Sacco. Fino al 16 febbraio.

ROMA - Stefano Santospago è al Teatro India protagonista di A torto o a ragione, pièce di Ronald Harwood sull'inchiesta che coinvolse Wilhelm Furtwangler (1886-1954), famoso direttore d'orchestra, che piuttosto che andare in esilio, come molti colleghi, continuò la sua carriera nella Germania del Fuhrer.

Alla fine della guerra verrà accusato di essere nazista. Nel cast, Simone Toni, Giampiero Cicciò, Liliana Randi, Luigi Nicotra, Roberta Catanese. Regia Giovanni Anfuso. Fino al 16 febbraio.

ROMA - Due uomini di mezza età. L'incontro casuale in un parco.

I soliti discorsi di circostanza che lentamente prendono forma e confluiscono in un unico argomento: l'amore. Ale e Franz sono al Parioli Costanzo con il loro nuovo spettacolo, La commedia, testo firmato con Alberto Ferrari e Antonio De Santis, per la regia di Alberto Ferrari. Ad accompagnarli, Rossana Carretto e Raffaella Spina. Dal 12 al 23 febbraio.

MILANO - Dal romanzo di Dino Buzzati, Paolo Briguglia è Antonio Dorigo, architetto borghese, egoista, superficiale, disinteressato agli affetti sinceri e consumatore di sesso occasionale con ragazze molto giovani, protagonista di Un amore, al Franco Parenti. Tutto cambia quando Dorigo incontra la giovane ballerina di fila della Scala, Laide. Da quel momento sperimenterà un sentimento autentico, ma destinato a smarrirsi nella menzogna. Regia di Alessandra Pizzi. Fino al 16 febbraio.

NAPOLI - Debutta in prima nazionale al San Ferdinando L'incarico, che Luca Bargagna ha tratto da uno degli ultimi scritti di Raymond Carver, tra i più amati scrittori di racconti della seconda metà del Novecento. Dopo la sua morte venne definito dal Times "il Cechov del ceto medio americano". Ed è proprio a Čechov, che lo scrittore americano dedica questo testo. Con Silvia Ajelli, Claudio Di Palma, Arturo Muselli, Antonio Elia. Dal 13 al 23 febbraio.

PADOVA - Cosa succeda realmente dentro i matrimoni è qualcosa di segreto, ma molto affascinante. A raccontarlo sono Carlotta Natoli ed Emilio Solfrizzi, al Verdi con L'anatra all'arancia, commedia di battute sagaci di W. D. Home e M. G. Sauvajon. Con la regia di Claudio Greg Gregori, nel cast anche Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo. Fino al 16 febbraio



