Omicidio baby-sitter, proseguono ricerche dei Vigili del fuoco

Sono proseguite anche oggi, nel Milanese, le ricerche dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri nella speranza di individuare il corpo di Jhoanna Nataly Quintanilla, la baby sitter 40enne che il suo compagno, Pablo Gonzalez Rivas, 48 anni, in carcere con l'ipotesi di omicidio volontario, ha confessato di aver ucciso.

Dopo i sopralluoghi tecnici della Sezione Rilievi del Comando provinciale di Milano e degli investigatori del Nucleo investigativo nell'appartamento in piazza dei Daini, nella zona nord del capoluogo lombardo, dove viveva la coppia, alla ricerca di tracce per comprendere meglio la dinamica dell'accaduto, si cerca ancora di localizzare il corpo della donna, che sarebbe stato gettato, dentro un borsone, in una zona compresa tra Inzago e Cassano D'Adda (Milano).

Nei giorni scorsi si sono susseguite ricerche con droni e la sezione fluviale dei Vdf. Oggi le ricerche sono state di terra: i vigili del fuoco hanno battuto determinate aree, a piedi, su indicazione delle risultanze di alcune indagini tecniche. Domani dovrebbero riprendere anche le ricerche con i droni.



