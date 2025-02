Museo Leonardo3 a Milano si appella a Mattarella contro chiusura

Un appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla premier Giorgia Meloni, al Ministro della Cultura Alessandro Giuli, oltre che "ai vicepresidenti del Consiglio, e al Presidente Fontana, e a qualsiasi esponente politico voglia davvero ascoltarci e confrontarsi con noi. L'appello è che vengano a visitare il nostro museo e ci aiutino ad aprire un dialogo con l'amministrazione comunale che si rifiuta anche solo di dialogare con noi". L'ha lanciato il direttore e co-fondatore del Museo Leonardo3 di Milano, Massimiliano Lisa.

Il museo infatti, per il direttore, rischia la chiusura a causa di un mancato rinnovo della concessione degli spazi su più piani della Galleria Vittorio Emanuele, il salotto buono della città. ll museo, spiega una nota, si sviluppa in uno spazio di proprietà del Comune, "dato in concessione a una società terza con la quale Leonardo3 ha un contratto di collaborazione".

Improvvisamente, si legge ancora, nel 2023, dopo dieci anni di patrocini comunali all'iniziativa, "il Demanio ha cambiato interpretazione della situazione contrattuale, sostenendo che non si trattasse di una collaborazione, bensì di una subconcessione, non autorizzata".

Sebbene Leonardo3 e il concessionario sostengano non si tratti di subconcessione, per Lisa il Comune avrebbe comunque avuto facoltà di accettarla, o di avallare la cessione degli spazi al museo. "L'Amministrazione ha invece preferito far decadere il contratto e chiedere lo sfratto, sospeso solo dal Tar in attesa dello sviluppo della vicenda".

L'appello di Lisa odierno è arrivato dopo che un altro precedente, allora al sindaco di Milano Giuseppe Sala lanciato il 15 novembre scorso, così come una lettera aperta a firma di Martin Kemp, pubblicata nelle scorse settimane sui principali quotidiani, a dire di Lisa non hanno avuto risposta. "Il 1marzo - ha aggiunto - in occasione del dodicesimo anniversario dall'apertura del Museo Leonardo3 in Galleria, se la politica sarà rimasta sorda al nostro appello, in segno di protesta civile e non violenta contro la possibilità che un'attività culturale di grande importanza venga chiusa per disinteresse inizierò lo sciopero della fame".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA