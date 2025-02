Sul palco dell'Ariston "stasera Carolina Kostner ci racconterà come partirà la fiaccola olimpica" in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2025, "e poi lanceremo una call to action per i tedofori, spiegando come si fa ad avere i propri 200 metri di fiaccola olimpica", annuncia il vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Claudio Fasulo.



