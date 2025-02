Irama, primo concerto a San Siro l'11 giugno 2026

É uscito Lentamente, il brano che Irama porta in gara al Festival di Sanremo e che ha cantato per la prima volta ieri sera sul palco dell'Ariston.

Riprendendo l'immaginario del video che raffigura una battaglia medievale con due cavalieri romantici che lottano per l'amore come l'unica soluzione possibile a tutte le guerre, Irama ha annunciato, in una piazza a Sanremo cantando al pianoforte circondato dagli guerrieri, il suo primo concerto allo Stadio San Siro di Milano, l'11 giugno 2026.

L'annuncio arriva anche in concomitanza con il secondo sold out delle date di Milano all'Unipol Forum di Assago previste per il 21 e 23 maggio. Il 22 luglio sarà invece al Rock in Roma all'ippodromo delle Capannelle, mentre il 2 ottobre si esibirà all' Arena di Verona dove porterà live tutte le sue hit che gli hanno fatto collezionare 53 dischi di Platino e 4 oro e oltre 2,5 miliardi di streaming.

Venerdì 14 esce anche la versione spagnola Lentamente (Cada maldito sentimiento) per il mercato latino dove Irama dove sta andando virale il singolo El Peso De Un Ángel.

Nella serata delle cover di venerdì 14 febbraio Irama duetterà con Arisa in Say Something, il singolo del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera che ha portato a loro un Grammy Award per la performance nella cerimonia del 2015.



