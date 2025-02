Il ministro Giuli indica Rizzoli e Foa nel cda della Scala

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, comunica di aver designato Melania De Nichilo Rizzoli e Marcello Luigi Foa quali componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano per il quinquennio 2025-2028: "Ai due componenti i migliori auspici di buon lavoro".

Marcello Foa, giornalista e scrittore, da settembre 2018 al luglio 2021 è stato presidente della Rai. Melania Rizzoli è stata deputata, eletta con il Popolo della Libertà nel 2008, e poi nel 2023, a legislatura quasi conclusa, è stata vicepresidente della Regione Lombardia, sostituendo il deputato Fabrizio Sala di Forza Italia. Con la seconda giunta Fontana, formatasi in seguito alle elezioni regionali di febbraio avava poi terminato l'incarico in giunta.



