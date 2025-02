Ghali contro Sanremo, 'ditemi che è uno scherzo'

"Ditemi che è uno scherzo" scrive Ghali sui social, postando il suo viso accoppiato a un'immagine delle gemelle del celebre film Shining di Stanley Kubrick. Un post che per il web è una critica a Sanremo, dove lo scorso anno il rapper portò il brano 'Casa mia', chiedendo di porre fine al genocidio in Palestina e dove ieri si sono esibite sulle note di Imagine Noa e Mira Awad.

Un'esibizione contro la guerra, con il celebre inno pacifista cantato in quattro lingue, che però non ha convinto Ghali.

Cresciuta in Israele, la palestinese Mira Awad infatti ha partecipato all'Eurovision nel 2009 proprio in rappresentanza dello Stato ebraico, diventando la prima artista araba a gareggiare per Israele. Fatto che non è sfuggito né agli attivisti pro Pal né a Ghali, che ha sempre espresso senza mezzi termini il suo appoggio alla causa palestinese, anche durante l'ultimo tour nei palazzetti, quando al Forum di Assago ha sventolato la bandiera della Palestina.

Al post di Ghali, hanno risposto in tanti tra cui gli attivisti di 'No justice no peace', chiosando "Tutto reale purtroppo".



