Donna in prognosi riservata a Milano con meningite

Una donna di 55 anni è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Sacco di Milano per meningite.

Venerdì notte è stata ricoverata, spiegano dall'ospedale, con sintomi riconducibili a malattia invasiva da meningococco, sospetto siero gruppo w in fase di accertamento, e shock settico. Era rientrata da un viaggio in Egitto e da due settimane aveva sintomi che potevano essere anche di influenza come nausea, vomito, mal di testa e febbre che si sono aggravati fino al suo arrivo al Sacco in stato confusionale.

Ats città di Milano ha effettuato l'inchiesta epidemiologica e avvisato il Ministero della Salute per i necessari adempimenti anche rispetto al viaggio e al Paese di presunta origine dell'infezione. I contatti della donna sono stati sottoposti a profilassi in coerenza con i protocolli ministeriali.

L'Ecdc Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha segnalato a maggio scorso la presenza di focolai di meningococco w in Arabia Saudita ma è possibile che ci siano altre zone a rischio.

"Parliamo di questo caso - ha spiegato Giorgio Gori Direttore Dipartimento Malattie Infettive Ospedale Sacco - perché è importante ricordare a tutti i cittadini che viaggiano all'estero di rivolgersi ad un Centro Vaccinazioni Internazionali per avere un counseling e valutare in base alle caratteristiche del viaggio tutte le vaccinazioni necessarie".





