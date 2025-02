Cronisti milanesi portano solidarietà a Francesco Cancellato

Un gruppo di cronisti milanesi si è recato oggi nella sede di Fanpage.it, a Milano, per esprimere solidarietà al direttore, Francesco Cancellato, vittima insieme ad altri del caso 'Paragon'.

All'iniziativa, nel solco delle solidarietà istituzionali già espresse da Segretaria e Presidente della Federazione della Stampa, hanno aderito oltre a numerosi cronisti lombardi e laziali, anche Fnsi, Alg, Usigrai, Art.21, Libera. "Ringrazio i colleghi per il sostegno - ha detto Cancellato - e attendo gli sviluppi dalla copia forense del mio telefonino".

"Lo spionaggio dei giornalisti - hanno detto i cronisti - oltre all'illegalità dell'azione di acquisizione di informazioni riservate diventa uno strumento di intimidazione e di delegittimazione, un modo cioè per colpirne l'attendibilità agli occhi dei lettori, che leggono di strani intrecci internazionali rischiando di non capire quali fonti siano credibili e quali opache. I cronisti di tutte le testate continueranno a difendere il diritto dei cittadini a essere informati".



