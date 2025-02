Un operaio di 45 anni è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio in un vivaio di Valbrembo, alle porte di Bergamo. La vittima sarebbe stata colpita alla testa da un bullone uscito da un macchinario, come ricostruito da Areu.

I soccorsi, tempestivi, si sono purtroppo rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i Vigili del fuoco, i carabinieri e Ats Bergamo.



