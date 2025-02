Chiara Ferragni speaker al World government summit di Dubai

Mentre l'ex marito Fedez è a Sanremo, Chiara Ferragni è a Dubai, invitata della rivista Forbes al 'World government summit', summit internazionale giunto alla sua 12esima edizione, che - si legge nella presentazione - "riunisce i leader più influenti del mondo, dai capi di Stato ai visionari in ambito tecnologico, per plasmare soluzioni che guideranno il progresso globale nel prossimo decennio".

Al forum che si chiude domani partecipano "oltre 30 capi di Stato e di governo, più di 400 ministri, 80 organizzazioni internazionali, 140 delegazioni di governo per identificare ed espandere le soluzioni in materia di stabilità economica, trasformazione digitale e il modo in cui la collaborazione tra pubblico e privato può generare un cambiamento significativo".

Chiara Ferragni - che appare tra gli speaker del Forum come ceo di Tbs crew e content creator - oggi ha parlato della sua esperienza di imprenditrice digitale in un panel dal titolo 'The Power of Big Data to Build a Social Media Empire'. Tailleur pantalone color cipria dalle spalle importanti, l'imprenditrice - che pochi giorni fa è stata accolta dalla sindaca di Granada come ospite dei Goya Awards - da Dubai nelle sue storie ha anche augurato "buon Sanremo a chi lo festeggia" mentre si accingeva ad andare a dormire.



