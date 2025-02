Alpinisti dispersi, recuperato uno dei corpi

Sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi dei due escursionisti dispersi da sabato sulla Grigna Meridionale, in provincia di Lecco. Si tratta di Christian Mauri, di Vimercate (Monza e Brianza), e Paolo Bellazzi, di Cambiago (Milano), amici di 48 anni, vittime di un incidente avvenuto durante una giornata con condizioni meteo proibitive.

Una squadra del Soccorso alpino e speleologico ha già recuperato la prima persona e la sta portando a valle con un particolare tipo di barella, la sked, adatta per scivolare agevolmente su terreni innevati. Mobilitati sei i tecnici della Stazione di Lecco, intervenuti in quota. Sono pronte a partire altre due squadre, di Lecco e della Stazione di Valsassina - Valvarrone.

Le condizioni meteorologiche al momento non consentono l'accesso con gli elicotteri. La squadra droni del Soccorso alpino sta monitorando la zona per avere sotto controllo la situazione e permettere ai soccorritori di operare in condizioni di relativa sicurezza.



