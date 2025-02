Alpinisti dispersi, recuperato anche il secondo corpo

Si sono ufficialmente concluse le operazioni di recupero dei corpi dei due escursionisti in Grignetta, dopo che anche la seconda vittima è stata portata a valle dai soccorritori del Soccorso alpino e speleologico. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

I corpi si trovavano nel canale Caimi, a poca distanza l'uno dall'altro. L'incidente si ipotizza che sia avvenuto in discesa dalla sommità della Grigna Meridionale (2184 metri), una delle montagne più note della provincia di Lecco.

Le operazioni erano iniziate nella giornata di sabato, quando era stato dato l'allarme per la scomparsa di Christian Mauri, di Vimercate (Monza e Brianza), e Paolo Bellazzi, di Cambiago (Milano), entrambi di 48 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA