Al via nuova campagna di crowdfunding della ong ResQ

"Ogni vita conta. Perché il fatto sussiste e noi salviamo": parte oggi con questo messaggio la nuova campagna di crowdfunding lanciata dalla ong ResQ - People saving People sulla piattaforma Produzioni dal basso in collaborazione con Banca Etica, con 500.000 euro come obiettivo da raggiungere per portare ancora avanti l'impegno di ResQ sulle frontiere di mare e di terra.

Sono 143 - si legge in una nota - le persone portate in salvo dalla ResQ People tra dicembre e gennaio. E "mai come oggi - dice Luciano Scalettari, Presidente di ResQ - People Saving People - c'è bisogno che la nostra nave solchi il Mediterraneo centrale per dare una seconda opportunità di vita a coloro - tanti, troppi - che stanno per perderla fra i flutti. Oggi, il nostro Paese ha scelto di proteggere i loro torturatori anziché i migranti che scappano dai lager libici. Aiutateci ad aiutare.

Abbiamo bisogno di sostegno per continuare a soccorrere e salvare. Chi salva una vita salva il mondo intero. Ognuno di noi ha l'opportunità di farlo. E non è cosa da poco".

"Banca Etica non poteva che salire a bordo di ResQ fin dal principio, supportando con gli strumenti della finanza etica un progetto coraggioso di pochi mirato a proteggere la vita di tante persone e la dignità di tutte, di quelle salvate ma anche di quelle che salvano", aggiunge Nazzareno Gabrielli, direttore generale di Banca Etica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA