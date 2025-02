A S. Valentino il belvedere di Palazzo Lombardia apre alla sera

In occasione di San Valentino, il belvedere di Palazzo Lombardia apre al pubblico in orario serale, dalle 17 alle 23. Il trentanovesimo piano, addobbato con cuori e palloncini colorati accompagnati da musica d'atmosfera, sarà visitabile gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventi della Regione.

"Anche in questa occasione - spiega il presidente Attilio Fontana - apriamo il Belvedere a tutti coloro che vorranno vivere momenti unici ad alta quota. Siamo certi che saranno in molti ad accogliere la nostra proposta".

Per chi vuole saranno sono state preparate delle postazioni dedicate per scattare la foto ricordo con un bacio da un'altezza da brividi, per la precisione 161 metri.



