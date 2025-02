A Milano l'Hub l'Orèal, 9 piani di architettura sostenibile

L'Oréal, il colosso francese della cosmesi, ha inaugurato a Milano la sua nuova sede italiana, il 'Beauty Hub'. Un edificio di nove piani per un totale di 13mila metri quadrati di superficie, con ampie terrazze al quarto e all'ultimo piano che si affacciano sullo skyline milanese.

Il Beauty Hub fa parte di The Sign, il progetto di rigenerazione urbana promosso da Covivio nella zona di Romolo, firmato da Progetto Cmr che ha trasformato un'ex area industriale in un quartiere d'affari improntato alla sostenibilità.

Lo stesso Hub di L'Oréal si caratterizza per sostenibilità oltre che benessere dei dipendenti e innovazione tecnologica.

Nei prossimi mesi arriveranno infatti le certificazioni Leed Platinum e Weel, in materia di sostenibilità ambientale. Tutto è pensato per ridurre i consumi, dall'isolamento termico all'uso razionale delle risorse. Lo spazio interno, progettato dallo studio Lombardini22 di Milano, nasce per una forma di lavoro ibrido, senza postazioni fisse assegnate a ampi spazi per la convivialità e open space. Grandi finestre assicurano luce in ogni ambiente, e ci sono due caffetterie, due ristoranti, una sala per l'allattamento, un negozio interno, un servizio di concergiere e di lavanderia, oltre a docce per chi vuole fare sport nelle pause lavorative.

"Siamo in Italia da 115 anni, a Milano da oltre 20, l'Italia è il primo paese in cui L'Oréal ha investito. Per il nostro futuro successo abbiamo bisogno di talenti e l'Italia è ricca di talenti. Crediamo il nostro Hub possa a servire ad attirarli" ha detto Ninell Sobiecka, presidente e Ad di L'Oréal Italia .





