Pietra d'inciampo danneggiata in Brianza, 7 ragazzi denunciati

Sette ragazzi di 15 e 16 anni e residenti in Brianza sono stati denunciati dai carabinieri per aver danneggiato cinque leggii e una pietra di inciampo posta in memoria dei deportati della seconda guerra mondiale, all'interno dei giardini pubblici 'Parco Miglio' di Brugherio (Monza).

L'episodio è avvenuto il 31 gennaio scorso e dopo una serie di accertamenti e l'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, i militari sono risaliti all'identità dei sette minorenni, ora accusati di atto vandalico. Dalle indagini non sono emerse connotazioni politiche o ideologiche come movente.



