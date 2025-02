Nell'Amazzonia peruviana una piazza per lo sport targata CSI

Tornei di calcio e altre attività sportive nel carcere minorile di di Maranguita e nel centro giovanile SOA, la creazione di una società sportiva con due squadre under 14 (una di calcio e una di pallavolo) a Santa Marta, una comunità shipibo di 700 persone, attività di calcio, basket, pallavolo e rugby per più di 200 ragazzi a ad Iparía, distretto raggiungibile soltanto con otto ore di barca attraverso il fiume Ucayali e ancora corsi di formazione per 35 animatori sportivi parrocchiali e soprattutto la trasformazione della piazza principale di Pucallpa in una arena sportiva: è questo il risultato del progetto CSI per il Mondo, che per il terzo anno è arrivato in Perù, in piena foresta amazzonica.

Per tre settimane il presidente provinciale CSI Milano Massimo Achini, la responsabile del progetto CSI per il Mondo Valentina Piazza e tre giovani volontari appartenenti a diverse società sportive del Comitato, Valentina, Camilla e Massimo, rispettivamente di 19, 20 e 21 anni hanno seguito un programma intenso di attività in Perù dove l'arcivescovo di Milano Mario Delpini aveva detto di desiderare l'apertura di un centro sportivo italiano.

Fra le iniziative, "Abbiamo dato vita ad una vera follia: abbiamo occupato la piazza principale di Pucallpa, che ospita la cattedrale e la sede del municipio - ha sottolineato Achini - , per offrire un'intera giornata all'insegna di sport e gioco con campi da pallavolo, basket, calcio a 5, esibizioni di arti marziali, pesistica e ulteriori attività dedicate ai più piccoli. Realizzare questa impresa a 10.000 km da casa e nel contesto della foresta amazzonica è indescrivibile. Un ringraziamento speciale va don Luca, don Tommaso e alla famiglia di Marta e Kumar, fidei donum della Diocesi ambrosiana che vivono questa realtà da diversi anni".

Il progetto però non si ferma. La prossima tappa, a Pasqua, sarà in Camerun dove, nei quartieri più difficili della capitale Yaoundé e nei villaggi nella foresta, sono state inaugurate in tanti anni di lavoro realtà sportive locali, sostenute dal CSI Camerun, gemellate con le ASD: Ascot Triante di Monza, SPES e ORPAS di Milano, SDS di Cinisello Balsamo, POSL di Paderno Dugnano, Polisportiva Virtus di Bovisio Masciago. Attualmente ì il "Club CSI per il Mondo" conta 28 società sportive impegnate a vivere questa esperienza.



