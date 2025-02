Morta madre di Letizia Moratti, le condoglianze di Forza Italia

È morta Paola Guida Brichetto Arnaboldi, la madre di Letizia Moratti. Nata a Rivarolo del Re, in provincia di Cremona, aveva festeggiato a fine 2023 i cento anni.

All'europarlamentare e presidente della Consulta di Forza Italia vanno le condoglianze del partito lombardo. "A nome mio e di tutta la comunità di Forza Italia in Lombardia - ha scritto il segretario regionale Alessandro Sorte -, esprimo il più sincero cordoglio all'on. Letizia Moratti per la perdita della mamma. Le siamo vicini in questo momento di grande dolore".





