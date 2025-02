Milano-Cortina: venduti in 6 giorni quasi 300mila biglietti

In sei giorni sono quasi 300 mila, con una media di sette tagliandi per utente, i biglietti venduti per le Olimpiadi invernali del prossimo anno. "Numeri straordinari" per la Fondazione Milano-Cortina: "la forte domanda ha portato, nelle ultime ore, a una limitata disponibilità di biglietti, in linea con la capienza delle sedi di gara - spiega il comitato organizzatore dei prossimi Giochi invernali - Ma attenzione: i biglietti non sono ancora sold out! Sono previste nuove fasi di vendita".

Sono invece quasi esauriti i biglietti per le gare a cinque cerchi di short track, che nel fine settimana porta al Forum di Assago l'ultima tappa dell'ISU Short Track World Tour, un evento interamente organizzato dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

Questo primo 'Full Test Event' sarà una simulazione completa delle operazioni dei Giochi e vedrà per la prima volta all'opera i volontari. Con 10.000 biglietti già venduti, il test event offrirà un assaggio dell'atmosfera Olimpica a meno di 12 mesi dall'inizio dei Giochi.

Per i biglietti delle gare olimpiche, sarà attiva una nuova finestra di vendita dal 25 al 27 febbraio. Per partecipare sarà necessario iscriversi alla piattaforma ticketing. Tutti gli iscritti riceveranno un link per procedere con l'acquisto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA