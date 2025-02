'In 30 secondi poteva dire no', il Pg chiede un nuovo processo

Un nuovo processo d'appello nei confronti di un ex sindacalista accusato di violenza sessuale su una hostess, Barbara, e assolto lo scorso giugno a Milano. Lo ha chiesto il pg di Cassazione all'udienza che si è svolta stamattina davanti ai supremi giudici della terza sezione penale. La sentenza di assoluzione aveva suscitato polemiche perché per i giudici della Corte di Appello milanese la condotta del sindacalista "non ha (senz'altro) vanificato ogni possibile reazione della parte offesa, essendosi protratta per una finestra temporale", "20-30 secondi" che ''le avrebbe consentito anche di potersi dileguare''.

L'uomo era stato già assolto in primo grado. I fatti risalgono al 2018 quando l'hostess si era rivolta al sindacalista per una vertenza e durante l'incontro sarebbe avvenuta la violenza. All'udienza in Cassazione la difesa dell'imputato ha sollecitato il rigetto dei ricorsi. La sentenza è attesa in serata.

L'associazione 'Differenza Donna', in un sit-in di solidarietà nei confronti di Barbara, ha esposto numerosi cartelli in piazza Cavour, a Roma, davanti alla Cassazione: 'Con le spalle al muro non è lavoro sicuro', 'Senza consenso è violenza', 'Giù le mani dai nostri corpi', 'Se la molestia non è reato la legge la scrive il patriarcato'. "Vogliamo dire forte e chiaro che non permetteremo a nessuno, e in un luogo di lavoro, - affermano - di usare violenza contro di noi, tutte, nessuna esclusa. Confidiamo che la Giustizia stavolta arrivi davvero. Per Barbara, per noi".



