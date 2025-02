GO!2025: Anzil,far conoscere anche pagine buie nostra storia

"Per la Regione Friuli Venezia Giulia è importante far conoscere le manifestazioni positive di cui andiamo particolarmente fieri come Nova Gorica Gorizia Capitale europea della cultura 2025, un evento straordinario che per la prima volta è transfrontaliero unendo Italia e Slovenia. Allo stesso tempo vogliamo raccontare le pagine più buie e drammatiche della nostra storia che hanno visto proprio Gorizia, simile a Berlino, divisa in due dalla Cortina di ferro e che hanno costretto centinaia di migliaia di persone di nazionalità e di lingua italiana a lasciare Venezia Giulia, Istria, Quarnaro e Dalmazia". Lo ha affermato oggi a Milano il vicegovernatore e assessore alla Cultura Mario Anzil alla presentazione del libro "Le foibe spiegate ai ragazzi" di Greta Sclaunich.

L'iniziativa rientra nel cartellone di "Un viaggio da fare 2025. Friuli Venezia Giulia e GO!2025 verso una cultura di frontiera", la rassegna curata da Massimiliano Finazzer Flory e promossa dalla Regione Fvg con grandi personalità della cultura e dello spettacolo.

"Stiamo parlando di persone - ha ricordato Anzil - che in pochissimo tempo hanno dovuto raccogliere i pochi beni che potevano portare con sé e scappare dalla propria terra per non tornare mai più. Tanti altri, purtroppo, non hanno fatto neppure in tempo e sono stati barbaramente uccisi". "Una storia triste che per tanti anni è stata tenuta nascosta e che oggi invece è giusto tramandare anche alle giovani generazioni". "Per superare però i drammi del passato bisogna innanzitutto conoscerli e comprenderli. Su queste basi - ha sottolineato Anzil in conclusione - si può successivamente guardare al futuro. Per questo Gorizia e Nova Gorica sono la testimonianza che è possibile costruire insieme un domani di speranza, di pace e di amicizia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA