Feralpi accelera verso acciaio a basso impatto ambientale

Feralpi Siderurgica ha sottoscritto un finanziamento da 170 milioni di euro per accelerare verso un acciaio a basso impatto ambientale. Attraverso questa operazione, Feralpi incrementa la propria struttura di finanziamento e supporta le attività finalizzate a realizzare la propria strategia competitiva che integra la sostenibilità Esg e la gestione dei rischi.

Il finanziamento è composto da una tranche capex di 120 milioni di euro e da una tranche refi di 50 milioni ed è finalizzato a supportare gli investimenti industriali ordinari e straordinari di Feralpi Siderurgica e delle sue controllate.

Il finanziamento è stato sottoscritto con un pool di istituti bancari che hanno visto il coinvolgimento di Bnl- Bnp Paribas, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo - divisione Imi Cib, Unicredit che hanno agito in qualità di finanziatrici, global coordinator, mandated lead arranger, bookrunner, nonché sustainability coordinator. Bnl Bnp Paribas ha agito anche in qualità di banca agente e di Sace agent. All'operazione hanno partecipato anche Banco Bpm, Bper e Cassa Depositi e Prestiti in qualità di Mla e istituti finanziatori. La Tranche Capex del finanziamento è stata supportata dalla garanzia Sace Archimede.

Questo finanziamento rappresenta un ulteriore passo del nostro percorso verso la riduzione degli impatti", afferma Giuseppe Pasini, presidente di Feralpi Group. "Essere all'avanguardia nel settore siderurgico - aggiunge - significa anche dimostrare che è possibile coniugare crescita economica e rispetto per l'ambiente e per le persone. La scelta di un Sustainability Linked Loan conferma quindi la volontà di Feralpi di legare la propria performance finanziaria al raggiungimento di obiettivi Esg, rendendo al tempo stesso trasparenti e misurabili i nostri progressi".



