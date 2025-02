Classiche forme di Beatrice Rana arriva a S. Maria di Leuca

Per la prima volta 'Classiche forme' farà tappa anche a Santa Maria di Leuca. il festival internazionale di musica da camera creato e diretto dalla pianista Beatrice Rana in Salento, nella nuova edizione si arricchisce di un nuovo spazio che si aggiunge a Lecce, Supersano e Casamassella.

Tutto il programma della rassegna, in programma dal 13 al 20 luglio, sarà rivelato l'8 aprile, ma già oggi sono state fatte le prime anticipazioni alla Bit, la Borsa Italiana del Turismo in corso a Rho FieraMilano. Resta confermata la formula che unisce incontri a concerti serali e notturni eseguiti da gruppi creati per l'occasione da grandi solisti, come il violinista Leonidas Kavakos che ha già confermato la presenza.

Il giorno prima della rassegna, ovvero il 12 luglio è in programma una biciclettata, guidata dalla stessa Rana, per le vie di lecce per arrivare al parco di Belloluogo dove, di fronte alla Torre che nel Trecento fu residenza della regina Maria D'Enghien - è nata nel 2022 l'Oasi Classiche Forme, luogo in cui si è pensato di concentrare gli 'spiriti' del festival e dove ogni anno viene piantato un nuovo ulivo. Qui si svolgerà poi l'ormai consueto concerto omaggio alla città.



