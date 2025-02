Champions: neve a Bruges, l'Atalanta si allena a Bergamo

Cambio di programma per l'Atalanta alla vigilia dell'andata di playoff di Champions League in casa del Club Brugge. La neve che sta scendendo sulla città fiamminga ha indotto i bergamaschi ad anticipare alle 15 la rifinitura in sede, a Zingonia, anziché allo Jan Breydelstadion alle 18, perché il terreno di gioco va preservato per la partita in programma alle 18.45 di mercoledì.

Slittano, di conseguenza, la partenza in charter dall'aeroporto di Orio al Serio per Bruges, inizialmente prevista per le 14.30, indicativamente di tre ore, e anche la conferenza stampa dell'allenatore Gian Piero Gasperini e di Charles De Ketelaere. Invece delle 18 già in calendario, tecnico e giocatore parleranno intorno alle ore 20.



