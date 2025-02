Champions, Gasperini: 'Infortuni incidono, Bruges preparato'

"Non so se siamo favoriti, ma alle percentuali non credo. Il Bruges è preparato tatticamente, abituato a vincere e a giocare di squadra. Per noi purtroppo incidono gli infortuni". Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, alla vigilia del playoff di andata di Champions League: "Scamacca e Scalvini non li abbiamo praticamente mai avuti, è arrivato Posch con Maldini - dice ancora Gasperini -, però momentaneamente fermo anche lui, Daniel, al posto di Zaniolo. Ci sono assenze cui dobbiamo sopperire, figlie di un periodo in cui si gioca sempre".

In porta c'è un recupero dell'ultimo minuto, ma non un cambio rispetto alle ultime gare: "Giocherà Rui Patricio. Carnesecchi lo abbiamo portato ma non è al meglio, è ancora sotto antibiotico. Lookman e Kolasinac presto saranno recuperati", prosegue Gasperini dal Jan Breydel Stadion. Ancora, sul Bruges, rivale della Dea sulla strada verso gli ottavi: "Con il Manchester City ha giocato in maniera difensiva, ma aveva dato del filo da torcere al Milan pareggiando poi con la Juventus.

Dovremo giocare bene perché sanno stare corti in pochi metri, hanno buone individualità e intensità", spiega il tecnico dei bergamaschi.

Infine, sull'ex di turno: "De Ketelaere ha delle caratteristiche tecniche che lo portano a giocare lontano dall'area, ma la sua priorità è giocare vicino alla porta - chiude Gasperini -. Ha tecnica e gioco aereo, deve crescere in fase di realizzazione".



