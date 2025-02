Casa piena di refurtiva, arrestato pregiudicato nel Milanese

Un 36enne cileno è stato arrestato per ricettazione dalla Polizia di Stato, nel Milanese, nel corso di un'indagine nella quale è stata sequestrata un'ingente quantità di refurtiva, del valore complessivo di circa 150mila euro.

Gli agenti del Commissariato Sesto San Giovanni lo hanno bloccato mentre usciva da un appartamento in via Puricelli Guerra con 10.500 euro in contanti nel borsello. Nella perquisizione domiciliare sono poi stati trovati gioielli, sette borse di marchi di lusso, attrezzi da scasso e 139.750 euro in contanti.

La Procura della Repubblica di Monza ne ha disposto la custodia cautelare in carcere: l'uomo, secondo gli accertamenti è privo di documenti e irregolare in Italia, ha numerosi precedenti penali per furto e ricettazione e, negli ultimi sei mesi, è stato indagato per sei volte per furto e ricettazione.





