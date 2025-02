Alpinisti dispersi, per maltempo impossibile recupero dei corpi

Neve, vento e instabilità degli accumuli presenti nel canalone Caimi, hanno impedito oggi di intervenire per cercare di riportare a valle i corpi dei due escursionisti brianzoli dispersi da sabato in quota sulla Grigna Meridionale, una delle vette più note della provincia di Lecco (2184 metri).

Questa sera i responsabili del Soccorso alpino hanno fatto il punto della situazione, nel corso di una conferenza stampa alla base operativa del Bione di Lecco.

I dispersi sono Christian Mauri, di Vimercate, e Paolo Bellazzi, di Cambiago, in provincia di Monza e Brianza, amici della stessa età, 48 anni. Il rilevatore in dotazione ai volontari, ha agganciato il segnale della piastrina presente nel fodero di una delle giacche. E ieri è stata individuata la zona in cui si trovano i corpi. Uno è stato localizzato attraverso un indumento che spuntava dalla neve, l'altro si troverebbe lì vicino.

I tecnici del Soccorso alpino devono poter scendere nel canalone per accertare l'accaduto e agganciare i corpi, ma oggi per tutta la giornata le condizioni meteo hanno reso le operazioni troppo rischiose. Si sarebbe trattato di mettere in grave pericolo altre vite umane, dopo la doppia tragedia.

Le operazioni riprenderanno non appena le condizioni miglioreranno, si spera nella giornata di domani.



