A Milano nuovo albero monumentale all'Orto botanico di Brera

Milano ha un nuovo albero monumentale. Si tratta di un esemplare di noce del Caucaso radicato nell'arboreto dell'Orto Botanico di Brera della Statale di Milano. Il riconoscimento è stato ufficializzato oggi con la posa della targa al termine della conferenza stampa sull'attività svolta dai Carabinieri forestali in Lombardia nel 2024 a tutela del territorio.

La cerimonia è avvenuta alla presenza del Generale B. Benito Castiglia, Comandante Regione Carabinieri Forestale "Lombardia", e di Martin Kater, Delegato della Rettrice per i musei e gli orti botanici della Statale di Milano e Presidente Centro Funzionale Museo Orto Botanico di Brera ed Erbario.

Lo status di albero Monumentale viene conferito attraverso un iter legislativo che valuta la maestosità, il pregio naturalistico, il valore paesaggistico o storico-culturale dell'albero. Un riconoscimento che garantisce una speciale tutela, simile a quella riservata a capolavori artistici e beni culturali. Secondo l'ultimo censimento (2024) in Italia ci sono oltre 4mila alberi monumentali. Di questi, 431 si trovano in Lombardia, mentre a Milano, con l'aggiunta del Noce del Caucaso, arrivano a 22.

"Nell'anno in cui l'Orto Botanico di Brera celebra i suoi 250 anni di storia, quello odierno è un momento simbolico che sostiene l'impegno quotidiano per la tutela dei beni naturalistici del nostro Ateneo e la loro valorizzazione per la comunità accademica e per tutta la collettività", ha commentato Martin Kater.



