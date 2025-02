A Milano la mostra 'Visio Mundi', studio su Mimmo Paladino

La Other Size Gallery di Milano propone al Workness Club di via Andrea Maffei la mostra dal titolo 'Visio Mundi. Studio su Mimmo Paladino. Fotografie di Pasquale Palmieri', a cura di Maria Savarese. "Circa 30 fotografie - spiegano gli organizzatori - raccontano non solo la testimonianza visiva, ma anche l'intima essenza dell'arte di Paladino, immortalando momenti di creazione, riflessione e ispirazione. Il percorso espositivo si articola in un'esperienza coinvolgente, un'immersione nell'universo creativo del maestro della transavanguardia. Le immagini, in bianco e nero e di piccolo formato, sono state scattate tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta, offrendo uno spunto unico per osservare da vicino il processo artistico di Paladino, rivelandone la passione, l'energia e l'intuizione. Accanto a queste, quattro grandi fotografie a colori, provenienti da un periodo più recente, svelano l'immaginario cinematografico dell'artista, in particolare i suoi lavori 'Quijote' e 'La Divina Cometa'".

Durante la mostra, venerdì 28 febbraio, Lello Arena sarà protagonista di un incontro alla Other Size Gallery di Milano con il critico cinematografico Francesco Della Calce. Il talk proseguirà il ciclo di appuntamenti del Workness Club, che ha recentemente visto ospite Peppe Lanzetta. In un incontro informale e inedito, Lello Arena racconterà la sua carriera.

La mostra 'Visio Mundi' resterà aperta al pubblico fino al 18 aprile.



