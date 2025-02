Scala, Chailly convalescente, Filarmonica in tour con Viotti

Sarà Lorenzo Viotti e non Riccardo Chailly a dirigere la Filarmonica della Scala nella tournée europea che partirà il 25 febbraio da Vienna. Per problemi di salute infatti Chailly, che è direttore musicale della Scala e direttore principale della Filarmonica, ha dovuto rinunciare al tour che toccherà anche Budapest, Parigi, Lussemburgo, Madrid e Saragozza.

Invariato il programma con la star del violino Gautier Capuçon: la suite originale dal balletto Romeo e Giulietta di Sergej Prokof'ev impaginata dal Maestro Chailly, preceduta dal Concerto in si min. op. 104 di Antonín Dvořák eseguito da Gautier Capuçon, uno dei più grandi violoncellisti della sua generazione, e da Quattro versioni originali della Ritirata notturna di Madrid di L. Boccherini firmate da Luciano Berio, brani che saranno eseguiti anche nell''anteprima' in programma il 24 febbraio alla Scala.

Trentacinque anni ancora da compiere, Viotti ha debuttato con la Filarmonica nel 2018. L'attuale direttore dell'Opera Nazionale dei Paesi Bassi ha diretto la compagine milanese l'ultima volta il mese scorso nella Sesta di Mahler.



