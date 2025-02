Premiati gli studenti vincitori del concorso sulle foibe

Sono stati premiati questa mattina a palazzo Pirelli, in occasione del Giorno del Ricordo, gli studenti vincitori del concorso "Piazze, vie, monumenti, lapidi parlano nelle città e cittadine lombarde della Frontiera Orientale" dedicato alla tragedia dell'esodo giuliano - dalmata - istriano e delle foibe.

"Ricordiamo una pagina tra le più cupe della storia del nostro Paese, avvolta a lungo nel silenzio e nel buio: quella dell'esodo e delle foibe - ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani -. Un orrore troppo a lungo negato e un'operazione di pulizia etnica che doveva annientare la presenza italiana in Istria e Dalmazia. Le istituzioni, oggi più di ieri, hanno il dovere del ricordo, che significa trasmettere ai più giovani questa pagina di storia, nascosta per troppo tempo".

Gli studenti dell'ICS San Paolo d'Argon - Scuola "Enea Salmeggia" di Cenate Sotto (Bergamo) hanno vinto nella categoria Elaborato di gruppo con "Il gioco del Loco", un gioco da tavolo alla scoperta delle storie e dei luoghi della memoria. Per la categoria Elaborato individuale delle scuole secondarie di I grado il primo premio è andato a Giulia Agostoni dell'IC "San Giovanni Bosco" di Cremeno (Lecco) con un testo che ripercorre la tragedia dell'esodo e delle foibe. Alessandro Spinosa dell'IIS "Bertrand Russell" di Garbagnate Milanese è risultato vincitore nella categoria "Elaborato individuale" delle scuole secondarie di II grado con il video "La strage di Vergarolla" che racconta attraverso filmati d'epoca, immagini, testi e testimonianze la tragedia del 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla a Pola.

Una menzione speciale è stata assegnata agli studenti del Liceo "Primo Levi" di San Donato Milanese (Milano) per "Fuori dal silenzio", un video che ripercorre le tappe di un viaggio di istruzione a Trieste nei più significativi luoghi dell'esodo giuliano-dalmata-istriano. I vincitori e i loro insegnanti, a fine maggio, prenderanno parte a un viaggio di istruzione a Redipuglia e nei luoghi del martirio delle popolazioni giuliano-dalmate-istriane.



