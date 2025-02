Nuova casa Ail a Milano per malati oncolematologi e famiglie

Sarà inaugurata sabato prossimo la nuova residenza di Ail Milano per i pazienti ematologici e le famiglie. La struttura, a Vimodrone, è vicina ai principali dipartimenti di Ematologia della città. La nuova casa va ad aggiungersi alle altre 14 case-alloggio dell'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, già a disposizione dei malati di tumore del sangue, ed è parte del progetto 'Ail Accoglie. Una Casa per chi è in cura'.

Grazie alla nuova residenza la capacità complessiva di accoglienza delle case Ail aumenterà del 30%. Con la nuova residenza, Milano Monza e la Brianza potranno infatti contare su 20 appartamenti, 73 posti letto e garantire oltre 20.000 pernottamenti all'anno per coloro che sono costretti al pendolarismo sanitario. La nuova residenza offrirà anche un servizio di accompagnamento gratuito alle terapie in day hospital verso tutti i dipartimenti di Ematologia della zona e un servizio di supporto psicologico gratuito per i malati e per i loro caregiver.

La nuova residenza Ail è stata realizzata col contributo di Fondazione Cariplo, Fondazione Adiuvare, Fondazione Prosolidar e Banca d'Italia. Anche le aziende AbbVie, BeiGene, Janssen e Mitsubishi Electric sono stati al fianco di Ail nel progetto. Inoltre, la struttura è stata costruita con la collaborazione dell'imprese sociali Fratello Sole e Fratello Sole Energie Solidali, di Iren Smart Solutions, di SPS Studio Engineering, dello studio di architettura Atelier delle Verdure e di Coedil costruzioni.



