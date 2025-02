Neonata morta durante il parto, dieci medici indagati

La Procura di Brescia ha iscritto dieci medici nel registro degli indagati per la morte di una piccola durante il parto. Si tratta di un'intera équipe dell'ospedale di Desenzano dove a fine gennaio si è consumata la tragedia che ha colpito una famiglia dell'Est Europa.

Nel caso se ne aggiunge però un altro: uno dei medici coinvolti tre giorni più tardi si è infatti tolto la vita a Trento gettandosi da un ponte e la Procura locale ha aperto un'inchiesta. Il professionista non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA