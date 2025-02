Nel Quadrilatero della moda 12,6 milioni visitatori nel 2024

Nel 2024 Montenapoleone District a Milano ha registrato 12,6 milioni di visitatori unici, con un incremento del 15% rispetto al 2023 e del 23% rispetto al 2019, prima della pandemia. Lo comunica la stessa associazione, che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand attivi, citando i dati dell'Osservatorio Digitale di Deloitte relativo al monitoraggio del traffico all'interno del Quadrilatero.

La maggior parte dei visitatori è italiana (87% del totale), mentre sono oltre 800.000 le presenze straniere, in flessione del 20% rispetto al 2023. Tra i visitatori internazionali, gli americani si confermano sul podio (10%), seguiti da inglesi (7%), cinesi (6%), francesi (6%), spagnoli (6%) e tedeschi (5%).

Infine i turisti russi (4%) e sauditi (3%). Il 56% dei visitatori è uomo, il 63% appartiene a una fascia di consumatori alto spendenti. Il picco di affluenza si conferma la Design Week, seguita dalle due Fashion Week donna, ma dopo la pandemia si osserva una costante crescita del traffico per i saldi.

Nonostante la contrazione delle presenze estere, crescono la spesa e lo scontrino medio. Secondo i dati di Global Blue sulla spesa tax free dei turisti extra UE, nel 2024 lo scontrino medio nel Montenapoleone District è stato di €2.525, oltre il doppio rispetto alla media nazionale (pari a €1.012) e in crescita dell'8% rispetto al 2023, trainati dagli acquisti dei visitatori statunitensi (+18% del totale), dell'area del Golfo (15% del totale) e cinesi (12%). Proprio questi ultimi si distinguono quali big spender del Quadrilatero con uno scontrino medio di €3.185, seguiti dai clienti del sud est asiatico con €2.760 e britannici a €2.730. L'incremento della spesa media è stata anche trainata da una maggior propensione all'acquisto di "gioielli e orologi" (+23% rispetto al 2023 e con uno scontrino medio che raggiunge €8.800), pari al 25% della spesa media. In crescita del 16% anche il segmento "fashion&clothing" (pari al 75% del totale e con una spesa media pari a €2.080), confermando Milano capitale della moda a livello globale.



