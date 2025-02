Nel 2024 la produzione industriale bresciana in calo dell'1,3%

Nel 2024 è ancora in flessione la produzione industriale (-1,3% sul 2023) nella provincia di Brescia. Il calo dell'anno scorso segue quello più modesto rilevato nel 2023 (-0,2%).

Lo registra l'indagine congiunturale del Centro Studi di Confindustria Brescia, nella quale si evidienzia come la manifattura locale esce da due anni consecutivi di contrazione, come già avvenuto nei bienni 2008-2009 e 2012-2013 e che la variazione rispetto al 4° trimestre del 2023 (tendenziale) è negativa (-1,6%). L'ultimo segno positivo risale addirittura ai primi tre mesi del 2023 e anche nella fine del 2024 la domanda insufficiente si conferma come il principale fattore che limita la produzione.

"Il Made in Brescia ha pagato, nel corso dell'anno da poco concluso, una serie di fattori - commenta Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia - tra cui spiccano le ormai croniche difficoltà del settore manifatturiero a livello mondiale, con l'indice Pmi globale che a dicembre 2024 si è attestato in zona negativa per la quinta volta negli ultimi sei mesi e la conclamata debolezza della Germania, principale partner commerciale per l'industria bresciana, a cui si uniscono la forte preoccupazione per lo stato di salute del settore automotive europeo e le rinnovate tensioni sul prezzo del gas e dell'energia elettrica".

"In generale, cerchiamo comunque di essere positivi: a fronte di un primo semestre che si preannuncia complicato, la seconda parte del 2025 dovrebbe caratterizzarsi per un miglioramento generale dell'andamento del nostro sistema produttivo, anche se sul contesto complessivo incideranno inevitabilmente due tematiche: l'effettiva realizzazione del Piano Industria 5.0 e gli interventi strutturali per arginare la crescita dei costi energetici, su tutti il disaccoppiamento del prezzo finale di gas ed energia elettrica".



