Master ad honorem a Vincent Lindon allo Iulm di Milano

"Grazie di avermi reso l'ambasciatore di tutti gli artisti che non hanno la fortuna di essere conosciuti, ma hanno un incredibile talento": così Vincent Lindon ha ringraziato lo Iulm per averlo insignito del Master ad honorem in Arti del racconto-Letteratura, cinema e televisione.

Premiato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia con la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile nel film 'Jouer avec le feu' (in italiano 'Noi e loro)', l'attore francese nella sua lectio ha reso omaggio ad Albert Camus, leggendo il discorso tenuto dallo scrittore in occasione della consegna del premio Nobel nel 1957. "E' il testo che rileggo da quando so leggere, che ho scelto perché esprime meglio di me - ha spiegato Lindon alla platea di studenti e docenti - il nostro ruolo nel mondo, che spesso ci opprime, e l'importanza di coltivare la cultura e il sentimento. E' un discorso che parla a tutti, perché prima di essere un artista sono un essere umano". Una lettura applaudita dall'intero auditorium, dalla rettrice Valentina Garavaglia e dalla commissione che, insieme al senato accademico, ha conferito il master ad honorem a Lindon, composta tra gli altri dai professori Antonio Scurati, Gianni Canova e Daniela Cardini.





