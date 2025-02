L'utile 2024 di Banca Generali a nuovo record

L'anno passato si è chiuso per Banca Generali con un utile netto consolidato di 431,2 milioni, in crescita del 32,2%, nuovo massimo storico nel percorso di sviluppo della banca e riflette il successo nel raggiungimento degli obiettivi del piano 2022-2024 incentrati su crescita, profittabilità e remunerazione degli azionisti. L'utile netto ricorrente si è attestato a 339,3 milioni, in aumento del 5,9% e la componente di utile netto variabile è stata pari a 91,9 milioni (rispetto ai 5,8 milioni nel 2023). Il cda proporrà un dividendo di 2,8 euro per azione corrispondente ad un pay-out totale del 76%.

La raccolta netta a gennaio 2025 è arrivata a 389 milioni (+20%). Per l'anno in corso Banca Generali conferma come propria priorità strategica la crescita dimensionale, puntando a realizzare una raccolta netta complessiva di oltre 6 miliardi nell'anno.

Si tratta "del miglior bilancio della nostra storia", ha commentato l'amministratore delegato, Gian Maria Mossa, e ha aggiunto che "guardiamo con grande fiducia ed entusiasmo alle sfide del futuro".



