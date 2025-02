Imbrattata sede FdI nel Milanese, "Fascisti e testa in giù"

Con la scritta 'Fascisti a testa in giù' è stata imbrattata la saracinesca della sede di Fratelli d'Italia di Settimo Milanese, episodio condannato dagli esponenti del partito, che lo considerano ancora più odioso perché avvenuto nel giorno del ricordo.

"Ci risiamo, a volte ritornano. Ancora una volta, alla vigilia di un importante momento della vita cittadina, torna la solita canea rossa" ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza Romano La Russa che ha definito questo "vandalismo" "già di per sé un fatto grave e inaccettabile" ma "ancora di più perché è avvenuto la notte prima delle celebrazioni del Giorno del Ricordo che rende onore ai martiri delle foibe e agli esuli giuliano-dalmati-istriani, una memoria che viene offesa brutalmente da vigliacchi che non hanno neppure il coraggio di rivendicare il proprio gesto" Il suo augurio è che "che questo episodio venga condannato senza esitazione da tutte le forze politiche". "Queste parole, cariche di odio - ha aggiunto -, rappresentano la volontà di chi ancora oggi vuole alimentare un clima di tensione e di violenta contrapposizione, forse con l'intenzione di far tornare i tempi bui degli scontri ideologici. Non cadremo in queste provocazioni".

Per il deputato di Fratelli d'Italia, membro della Commissione d'inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, Riccardo De Corato, "l'atto vandalico odierno che ha colpito la sede di Fratelli d'Italia locale di Settimo Milanese altro non è che un gesto intimidatorio e antidemocratico, che si inserisce in un clima già di alta tensione politica inaccettabile. Le scritte offensive e minacciose, rivolte alla sede di un partito politico, che ricordo è il primo in Italia regolarmente eletto dai cittadini, sono un attacco alla libertà di espressione e al confronto democratico". "In occasione del Giorno del Ricordo, che commemora la tragedia delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata, questi atti - ha concluso - assumono un significato ancora più grave".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA