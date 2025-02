Il Vittoriale celebra i 100 anni della nave Puglia

Il Vittoriale degli Italiani si prepara a celebrare i cento anni dalla consegna a Gabriele D'Annunzio della nave Puglia da parte della Marina Militare e i cinquant'anni dell'apertura della Prioria con l'evento 'Salpa verso il mondo' L'appuntamento è fissato per l'8 marzo con l'inaugurazione della mostra D'Annunzio marinaio nel museo di bordo della nave ora incastonata sulla collina, a dominare il Parco del Vittoriale, alla presenza della Marina Militare e degli allievi della scuola navale Francesco Morosini che leggeranno la lettera con cui l'ammiraglio Thaon de Revel annunciò la donazione della nave, definita, "reliquia adriatica".

Non è però questa l'unica iniziativa in programma al museo.

"Il Vittoriale - ha sottolineato il presidente Giordano Bruno Guerri - è stato il grande dono di Gabriele d'Annunzio agli italiani, un luogo unico che custodisce la sua memoria e la sua visione. Ma un dono, per essere davvero vivo, deve continuare a crescere e a trasformarsi. Oggi il Vittoriale non è solo un monumento alla storia, ma un museo che offre esperienze sempre nuove, capace di sorprendere e attrarre visitatori da tutto il mondo".

Nel pomeriggio dell'8 marzo saranno inaugurate tre nuove esposizioni. Al Mas e Villa Mirabella aprirà 'Riflessi sul Garda' personale del pittore contemporaneo Ettore De Conciliis, organizzata da Lorenzo Zichichi del Cigno Arte e curata da Giordano Bruno Guerri. Al Museo D'Annunzio eroe sarà visitabile Nel segno, mostra curata da Emanuele Gregolin e Pengpeng Wang con opere su carta dal XVII al XXI secolo, testimonianze antiche e contemporanee sul tema del segno. E infine nel nuovo spazio espositivo Golfo Nascosto, aprirà la mostra fotografica 'Gabriele d'Annunzio. Uno sguardo immaginario sul Vittoriale' che immagina d'Annunzio percorrere oggi il Vittoriale, dove i suoi rapporti con le avanguardie artistiche d'inizio Novecento prendono spunto nei lavori presentati da Alberto Crivello, Roberto Antelo e Ivan Pulpito.



