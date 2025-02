Giovanni Palatucci commemorato dalla Polizia a Milano

Lunedì mattina, a Milano, la Polizia di Stato ha ricordato il vicecommissario Giovanni Palatucci, Medaglia d'Oro al Merito Civile e riconosciuto 'Giusto tra le Nazioni' nel 1990 per aver salvato dal genocidio migliaia di ebrei stranieri e italiani, nato a Montella, in provincia di Avellino nel 1909 e morto a Dachau il 10 febbraio 1945, esattamente ottant'anni fa.

Alle 10.30 il questore di Milano, Bruno Megale, ha deposto un mazzo di fiori ai piedi della targa che si trova nel cortile della questura. Alla commemorazione hanno preso parte dirigenti e agenti in servizio nel capoluogo lombardo.



