Giorno ricordo: a Milano cerimonia per vittime delle foibe

Milano ha ricordato le vittime delle foibe e l'esodo degli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia con una cerimonia davanti alla stele a loro dedicata, realizzata dall'artista ed esule Piero Tarticchio.

Oltre ai rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato alla commemorazione diversi familiari di esuli che hanno portato la loro testimonianza, come Lorenza Caneva, figlia di Ferruccio, nato vicino a Pola "che ha dovuto lasciare tutto per poter rimanere libero e italiano".

Il Giorno del ricordo "per me è una giornata per ricordare il dramma del mio papà, di sua sorella e di sua mamma e di tutti gli esuli e i martiri delle Foibe - ha aggiunto -perché dobbiamo ricordare perché non accada più niente di tutto ciò".

Alla cerimonia ha preso la parola la figlia di Piero Tarticchio, Barbara, che ha ricordato i sette familiari infoibati. "Lui ha ancora vivo il ricordo della notte in cui portarono via suo padre, i titini entrarono in casa e con il calcio del fucile lo spinsero fuori - ha spiegato -. Lui ricorda i polsi legati con il filo di ferro, che hanno sputato per terra e hanno detto 'morte al Fascismo, libertà ai popoli', la stessa frase che in questi giorni ha imbrattato Basovizza. Lui non la sentiva da quando hanno portato via suo padre da casa", ha concluso.



